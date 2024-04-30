Сегодня село Козино Рыльского района Курской области дважды подверглось обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате погибли два человека, несколько получили ранения, повреждены дома и линии электропередач.

Утром после первого обстрела были ранены двое местных жителей. Пострадавших госпитализировали. Также в селе повреждены десять жилых домов и перебита линия электропередачи. Без света частично остались три населенных пункта.

«Утром 30 апреля обстрел привел к ранениям двух местных жителей, которых госпитализировали. Также повреждены десять жилых домов, и перебита линия электропередачи, что привело к отключению электричества в трех населенных пунктах», — рассказал он.

Днем в Козино после нового обстрела погибла одна местная жительница и еще одна получила ранения.

Вечером атаке подверглось село Николаево-Дарьино Суджанского района. По словам губернатора, на один из домов сбросили с беспилотника зажигательный боеприпас, в результате чего погиб один человек.

Минобороны РФ сообщает, что за день средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и два дрона над Курской областью. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что в результате воздушных атак на населенные пункты региона 30 апреля никто из мирных жителей не пострадал.

Курская область, наряду с Белгородской и Брянской областями, граничащими с Украиной, регулярно сталкивается с обстрелами с начала полномасштабного вторжения РФ.