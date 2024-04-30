Утверждения о том, что аккаунт в социальных сетях, управляемый пропагандистскими аккаунтами Израиля, принадлежит дочери президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции.

«Аккаунт в социальных сетях на упомянутых скриншотах не принадлежит Эсре Албайрак, дочери нашего Президента уважаемого Реджепа Тайипа Эрдогана», — отмечатся в сообщении.

В центре также заявили: «Было выявлено, что израильские пропагандистские аккаунты пытаются заниматься манипуляциями, используя сходство с именем пользователя социальных сетей».

По словам ведомства, «ранее Израиль уже предпринимал попытку манипуляции, связанную с этим же аккаунтом».

«Не доверяйте безосновательным утверждениям оккупационного Израиля, направленным на манипулирование мировым общественным мнением», — призвали в центре.