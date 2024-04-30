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Гутерриш бьет тревогу
Генсек ООН выразил серьезные опасения относительно предполагаемой военной операции в Рафахе, предостерегая от «абсолютно разрушительной трагедии»
Гутерриш бьет тревогу
Антониу Гутерриш / Фото: Reuters / Others
30 апреля 2024 г.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник выразил серьезные опасения относительно возможной израильской военной операции в Рафахе. Генсек считает, что военные действия приведут к «невыносимой эскалации».

Гутерриш предупредил, что такие действия не только вызовут значительные жертвы среди мирного населения, но и спровоцируют массовое перемещение людей. В своем выступлении в Нью-Йорке он подчеркнул, что «все члены Совета Безопасности и многие другие правительства четко выразили свое несогласие с этой операцией».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил свое намерение провести операцию против Рафаха якобы для «уничтожение боевых формирований ХАМАС».

«Идея о том, что мы прекратим войну, не достигнув всех ее целей, не обсуждается», — сказал Нетаньяху. Он добавил, что вторжение в Рафах и «уничтожение там боевых подразделений ХАМАС» будет осуществлено «с соглашением или без него».

Гутерриш призвал как Израиль, так и ХАМАС достигнуть соглашения «ради народа Газы, ради пленников и их семей в Израиле, ради региона и всего мира». Он также призвал израильские власти обеспечить безопасный, быстрый и беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи и создать необходимые условия для работников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) по всей Газе. Гутерриш подчеркнул критическую важность этих действий для предотвращения дальнейшей трагедии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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