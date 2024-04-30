В центре грузинской столицы Тбилиси собрались тысячи демонстрантов, выступающих против принятия законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

Участники акции протестовали напротив парламента, где сегодня законопроект рассматривался во втором чтении. Голосование по законопроекту было перенесено на среду, поскольку парламентарии не успели завершить обсуждение во вторник.

Правоохранительные органы начали оттеснять демонстрантов от служебного входа в парламент и произвели несколько задержаний среди протестующих. Некоторые из участников акции протеста переместились к зданию канцелярии премьер-министра Ираклия Кобахидзе, однако подступы к нему были блокированы сотрудниками полиции.

Ситуация обострилась, когда полиция начала применять перцовый газ против митингующих. «Министерство внутренних дел призывает организаторов манифестации и каждого участника не нарушать закон», — говорится в заявлении МВД.

Законопроект, вызвавший массовые протесты, обязывает НПО, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться в качестве «организации, проводящей интересы иностранной силы» под угрозой штрафов. Оппозиция опасается, что это станет инструментом для закрытия неугодных властям организаций под предлогом «иностранного влияния».

Ранее ЕС и западные страны предупредили, что законопроект может остановить интеграцию Грузии с ЕС, который предоставил Грузии статус кандидата в декабре.