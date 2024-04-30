В интервью журналу Time бывший президент США и вероятный кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп резко раскритиковал действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который ранее считался его близким союзником.

«У меня был неудачный опыт с Биби», — заявил Трамп, обвинив Нетаньяху в том, что он в последний момент отказался от совместной с США операции по устранению иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году. «Это было то, что я никогда не забывал», — отметил экс-президент.

Трамп также намекнул, что во второй президентский срок предпочел бы сотрудничать с другим израильским лидером вместо Нетаньяху. «Вы думаете, что во время второго срока вам лучше работать с Бени Ганцем, чем с Нетаньяху?» - спросил интервьюер. «Ганц хороший парень, но я пока с ним не знаком, зато знаю других очень хороших людей, которые могли бы стать премьер-министрами», — ответил Трамп.

Несмотря на критику Нетаньяху, Трамп заявил, что поддержит Израиль в возможной конфронтации с Ираном. «Если они [иранцы] нападут на Израиль, да, мы будем там», — сказал он.

Однако из слов Трампа можно было понять, что поддержка Израиля не будет безусловной. Трамп раскритиковал действия еврейского государства в войне с ХАМАС, призвав «покончить с этим». Он также не исключил возможности приостановки американской военной помощи для давления на Израиль с целью прекращения конфликта.

Трамп также обвинил Нетаньяху в том, что тот заслуженно подвергся критике за провал системы безопасности Израиля 7 октября. По словам бывшего президента США, израильский премьер не сумел предотвратить операцию ХАМАС 7 октября 2023 года, которая произошла в период его пребывания у власти. «Это случилось в его каденцию», — подчеркнул Трамп.

«Трамп признается, что пришел к широко распространенному в Израиле убеждению, что мирное сосуществование палестинского государства становится все более маловероятным», — пишет Time.