Вечером во вторник полиция Нью-Йорка арестовала более 100 пропалестинских демонстрантов и разогнала протестный лагерь на территории Колумбийского университета. Это произошло около 21:00 по местному времени, когда толпы полицейских в шлемах вошли в «Гамильтон-холл», который стал центром антивоенных митингов студентов и профессуры.

В течение трех часов поле начала рейда полицейские вывели протестующих из кампуса. Они проникли в здание через окно второго этажа с помощью машины, оборудованной лестницей. Силовики грузили десятки задержанных в автобус, у которых руки были связаны за спиной.

«Свободу Палестине!», — скандировали протестующие у здания «Гамильтон-холла».

«Отпустите студентов!», — кричали другие.

Демонстрации несогласия с войной Израиля в Газе в последние дни охватили десятки учебных заведений США.

Протестующие выдвигали три требования к Колумбийскому университету: отказаться от акций компаний, поддерживающих правительство Израиля, повысить прозрачность университетских финансов и амнистировать студентов и преподавателей, подвергшихся дисциплинарным взысканиям за протесты.

На этой неделе руководитель университета Минуш Шафик заявила, что Колумбийский университет не будет отказываться от участия в финансировании Израиля.

Представители полиции Нью-Йорка до начала рейда во вторник заявили, что полицейские будут воздерживаться от проникновения на территорию кампуса, если администрация Колумбийского университета не попросит их об этом. Так произошло 18 апреля, когда полицейские разогнали предыдущий лагерь и арестовали более 100 протестующих, что вызвало возмущение многих студентов и сотрудников учебного заведения.