Дональд Трамп заявил, что Джо Байден и его семья могут столкнуться с многочисленными уголовными преследованиями, если Верховный суд США не предоставит Трампу иммунитет в его собственных юридических баталиях.

В интервью журналу Time экс-президент наметил главные пункты своего второго срока — если политику удастся победить на ноябрьских президентских выборах. Трамп заявил, что в первую очередь намерен назначить специального прокурора для расследования дел Джо и Хантера Байденов.

Политик прямо намекнул, что его намерение преследовать Байдена зависит от решения Верховного суда. Если девять судей высшей судебной инстанции США — трое из которых были назначены Трампом — не предоставят ему иммунитет от судебного преследования, тогда политик «‎будет ‎преследовать за все его преступления, потому что он совершил много преступлений».

Трамп и его сторонники-республиканцы уже давно обвиняют семью Байдена в преступной деятельности, связанной с деловыми отношениями Хантера Байдена и украинской нефтяной компанией Burisma. При этом пока республиканцы не предоставили каких-либо существенных доказательств.

Против Трампа открыты четыре судебных процесса, один из которых сейчас рассматривается в суде в Нью-Йорке. Политика обвиняют во вмешательстве в выборы в 2016 году, связанном с выплатами актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс.

На прошлой неделе Верховный суд заслушал устные аргументы по делу «Трамп против США», в котором бывший президент приводил доводы в пользу широкого иммунитета от судебного преследования бывших президентов, включая его самого. Судьи, похоже, не были склонны полностью удовлетворить его просьбу, хотя они выразили готовность рассмотреть вопрос о предоставлении некоторой степени иммунитета за действия, совершенные в рамках официальных президентских обязанностей.

В интервью Time Трамп также отказался обещать мирное признание итогов выборов, если он снова проиграет в ноябре. Когда корреспондент издания спросил у экс-президента, будет ли политическое насилие, если Трамп не победит, он ответил: «Если мы не победим, знаете, это зависит. Это всегда зависит от честности выборов».