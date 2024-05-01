Соперничающие палестинские группировки ХАМАС и ФАТХ готовы стремиться к примирению путем диалога. Об этом сообщил МИД Китая, который организовал межпалестинские переговоры в Пекине.

ФАТХ, контролирующий оккупированный Западный берег, и ХАМАС, управляющий сектором Газы, враждовали с 2007 года на фоне расхождений во взглядах. С тех пор две группы фактически находились в состоянии открытого противостояния.

Каир и Москва несколько раз организовывали межпалестинские встречи, пытаясь наладить национальное согласие на основе Организации освобождения Палестины (ООП). Однако до сих пор встречи не приводили к каким-либо прорывам.

«Представители Палестинского национально-освободительного движения (ФАТХ) и Исламской группы сопротивления (ХАМАС) прибыли в Пекин несколько дней назад для глубокого и откровенного диалога», — заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь 30 апреля.

Он добавил: стороны согласились продолжить курс переговоров, чтобы как можно скорее добиться реализации палестинского единства и солидарности.

Также, по словам китайского дипломата, обе стороны поблагодарили Пекин за его усилия по «содействию палестинскому внутреннему единству и достигли соглашения о дальнейшем диалоге». ХАМАС заявил, что высоко ценит усилия Китая по воссоединению палестинских фракций, его историческую «позицию поддержки палестинского дела и его неприятие геноцида против нашего народа».

КНР на полях Совбеза ООН несколько раз голосовала «‎за»‎ резолюции, призывающие к прекращению израильского вторжения в Газу.

ХАМАС также отметил, что на переговорах обсуждал с представителями ФАТХ и КНР усилия для достижения сделки о прекращения огня. Все стороны отметили «трагическую гуманитарную ситуацию» в Газе, вызванную израильскими бомбардировками и вторжением.

Также палестинцы попросили Пекин увеличить поставки гуманитарной помощи сектору Газа. «В заключение обе стороны подтвердили продолжение консультаций и работу по достижению палестинского национального единства, при этом Китай готов оказать всю необходимую поддержку», — заверили в МИД КНР.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США приветствуют любые китайские усилия, которые ведут к стабильности и безопасности в регионе.