В ночь на 1 мая грузинская полиция применила водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих у здания парламента республики. Несколько тысяч демонстрантов собрались в центре Тбилиси, чтобы выступить против законопроекта об «иностранных агентах».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в соцсети X резко раскритиковала действия полиции и правительства, заявив, что репрессии против протестующих были «совершенно необоснованными, неспровоцированными и несоразмерными» и что протесты были мирными.

Как отмечает агентство Reuters, грузинская полиция резко ужесточила действия против протестующих после второго слушания скандального закона. 30 апреля законодатели вновь обсудили инициативу и намерены продвигать ее дальше.

По данным местных изданий, протестующие бросали в полицию яйца и бутылки, после чего правоохранители начали применять слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, чтобы вытеснить демонстрантов из района парламента.

Леван Хабеишвили, лидер крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение», опубликовал в X фотографию своего лица, окровавленного и с синяком под глазом. Представитель партии сообщил, что Хабеишвили был избит полицией.

После того как протестующих разогнали у парламента, около двух тысяч человек продолжили блокировать главную улицу Тбилиси — проспект Руставели, забаррикадировав ее столиками кафе и мусорными баками. Некоторые кричали в адрес полиции «Рабы» и «Русские».

Спецназ использовал перцовый аэрозоль и дубинки, чтобы разогнать некоторых протестующих, пытавшихся помешать законодателям покинуть черный вход в парламент.

Законопроект внес раскол в и без того глубоко поляризованное грузинское общество. Правящая партия «Грузинская мечта» попыталась организовать собственный провластный митинг, однако он был в разы меньше, нежели протесты против законопроекта.

На этом митинге бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили, миллиардер, основавший «Грузинскую мечту», резко раскритиковал Запад и намекнул на репрессии против оппозиции после выборов.

Иванишвили сказал присутствующим, что «глобальная партия войны» захватила ЕС и НАТО и что эти организации намерены использовать их для подрыва суверенитета Грузии.

Остается еще два слушания законопроекта, после чего он отправится на подпись президенту. Зурабишвили уже подчеркнула, что наложит вето на закон. Однако у правящей партии «‎Грузинская мечта»‎ достаточно голосов в парламенте, чтобы преодолеть президентский запрет.