Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что Осло увеличит помощь Украине на 7 млрд норвежских крон (более $630 млн). Большая часть этой суммы пойдет на поддержку поставок зенитных и артиллерийских боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Общая сумма норвежской помощи Киеву с начала российского вторжения в феврале 2022 года таким образом превысит $2 млрд.

«Для народа Украины это вопрос жизни и смерти, — подчеркнул премьер-министр Йонас Гар Стере. — Это также вопрос безопасности и стабильности в Европе, а значит, и для Норвегии».

21 апреля премьер заявил, что Норвегия направит «значительные суммы» на противовоздушную оборону Украины, но не уточнил точную сумму. Всего же норвежское правительство в период с 2023 по 2027 годы намерено выделить ВСУ свыше $6,7 млрд. Эти средства пойдут на военную и гражданскую помощь Украине.

В январе Осло уже выделил $190 млн на помощь Украине. К концу текущего года Норвегия израсходует около $3 млрд.

Премьер также подчеркнул, что Украина отчаянно нуждается в системах ПВО, поскольку ежедневно вынуждена отражать российские ракетные удары. В апреле войска РФ усилили обстрелы крупнейших городов Украины, а также уничтожили главные энергетические объекты страны, включая Трипольскую ТЭЦ.

Стере отметил, что Москва намеренно бомбит «больницы, жилые районы и электростанции». По словам главы норвежского кабмина, Норвегия будет участвовать в финансировании немецких и чешских инициатив по закупке систем ПВО.

Норвегия, крупный производитель нефти и газа, которая значительно выиграла от роста цен после вторжения России в Украину, стала одним из основных спонсоров Украины, согласно подсчетам Кильского института. По его оценке, королевство занимает шестое место по объемам помощи Киеву, уступая ЕС, США, ФРГ, Великобритании и Дании.

Премьер также отметил, что Норвегия будет сотрудничать с Германией, США и другими союзниками, чтобы найти зенитные боеприпасы для ВСУ. При этом системы ПВО уже удалось найти, они готовы к отправке в Киев в ближайшее время.