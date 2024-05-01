Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вторжение Израиля в Рафах «станет гуманитарной катастрофой‎»‎.

«‎Мы призываем Израиль не продолжать [наступление]», — подчеркнул представитель организации. Он также призвал все стороны добиваться прекращения огня в Газе и установления прочного мира.

Слова главы ВОЗ прозвучали на фоне воинственных заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 30 апреля. Политик заявил, что вторжении в Рафах неизбежно и не зависит от возможной сделки о прекращении огня с ХАМАС. Нетаньяху подчеркнул: израильская армия войдет в Рафах «с соглашением или без него».

Хотя ранее израильские СМИ со ссылкой на источники в правительстве Израиля сообщали, что Тель-Авив якобы готов отказаться от штурма Рафаха, если ХАМАС подпишет соглашение о прекращении огня и отпустит заложников.

С 25 апреля в Каире возобновились переговоры ХАМАС и Израиля при участии египетских и катарских посредников. Стороны обсуждают новое предложение о прекращении огня, чтобы положить конец конфликту в секторе Газа. Газета «‎Едиот Ахронот»‎ со ссылкой на свои источники сообщила, что Израиль не намерен более продолжать переговоры и дает дипломатическому треку «‎последний шанс»‎.

Если переговоры с ХАМАС завершатся без результатов, Тель-Авив намерен начать штурм Рафаха.

В конце апреля израильская армия отчиталась о полной готовности к началу вторжения в последний уцелевший город Газы и ждет сигнала от правительства. При этом Госдепартамент США сообщил, что Израиль до сих пор не представил какой-либо четкий план по эвакуации гражданского населения Рафаха — в городе укрываются более 1,4 млн палестинских беженцев.

Ряд СМИ предполагают, что Израиль намерен вынудить гражданское население Рафаха бежать в Хан-Юнус или же штурмовать границу с Египтом.

В октябре портал 972+ Mag сообщил со ссылкой на утекшие документы израильской разведки, что Тель-Авив планировал вытеснить население Газы в Синайскую пустыню, чтобы занять территорию эксклава для постройки еврейских поселений.