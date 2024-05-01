Илон Маск объявил, что ликвидирует команду Tesla, ответственную за строительство зарядных станций для электромобилей — Supercharger. Под сокращение попали 500 сотрудников отдела. Два руководителя отдела — Ребекка Тинуччи, старший директор группы, и Дэниел Хо, глава отдела новых продуктов, — покинули компанию уже 1 мая.

Это решение ставит под вопрос будущее станций зарядки электромобилей и может иметь волновой эффект для всей отрасли электромобилей, подчеркивают игроки отрасли.

Сокращения стали тем более неожиданными, учитывая, что Илон Маск недавно заключил сделки с Ford Motor и General Motors, которые позволят автомобилям, произведенным другими компаниями, использовать станции быстрой зарядки Tesla.

Почти все ключевые игроки в автомобильной промышленности планируют переоборудовать аппаратное и программное обеспечение своих автомобилей, чтобы они были совместимы с зарядными устройствами Supercharger.

Как отмечает газета Independent, Tesla отчиталась о падении прибыли в первом квартале на 55%. По состоянию на полдень 30 апреля акции Tesla упали на 5%. Ранее в этом месяце акции опустились ниже $150 за акцию, фактически сведя на нет все прибыли, полученные за последний год.

Ранее в этом месяце Tesla снизила цены на пять своих моделей сразу на $5000, пытаясь привлечь больше покупателей на фоне рекордного снижения прибыли.

В заявлении, опубликованном в X, Маск отметил: «Tesla по-прежнему планирует расширять сеть Supercharger, но более медленными темпами для новых мест и с большим упором на 100% время безотказной работы и расширение существующей сети зарядных станций».

В середине апреля Tesla объявила об увольнении 14 тыс. человек по всему миру. Эти шаги компании обеспокоили инвесторов, которые продолжают терять доверие к компании после того, как она сообщила о 55% падении прибыли.