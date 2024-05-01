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Украина не жалеет российскую нефть
Крупнейший НПЗ центральной России был атакован минувшей ночью. Минобороны РФ отчиталось о сбитии БПЛА над 4 областями
Украина не жалеет российскую нефть
Региональные телеграм-каналы опубликовали видеозаписи поднимающегося над городом огненного столба / Others
1 мая 2024 г.

Украинские беспилотники ударили по Рязанскому НПЗ. Это произошло около 3 часов после полуночи. СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали о взрывах и пожаре. Глава региона Павел Малков подтвердил, ночную атаку БПЛА.

«По предварительной информации пострадавших нет», — написал он в соцсетях.

Региональные телеграм-каналы опубликовали видеозаписи поднимающегося над городом огненного столба.

Предприятие уже подвергалось атаке украинских беспилотников в марте. Тогда, по сообщениям местных властей, на НПЗ произошел пожар и пострадали люди. Завод лишился части своих мощностей.

Контролируемый «Роснефтью» завод отвечал за приблизительно 5% нефтепереработки страны, пропуская до 18 млн. тонн нефти ежегодно.

Министерство обороны РФ сообщило об отражении атак БПЛА над приграничными областями. В их числе, помимо Рязанской области, Белгородская, Воронежская и Курская.

Украинские спецслужбы через анонимных представителей взяли на себя ответственность за удары. Об этом, со ссылкой на их заявления, сообщило издание «РБК-Украина».

За последние месяцы Украина повредила как минимум 10 подобных российских предприятий, находящихся преимущественно в центрально-западных и юго-западных областях РФ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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