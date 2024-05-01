Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствовал решение Баку и Еревана провести в Алматы переговоры глав МИД по подготовке мирного договора. Президент республики отметил символичность места встречи и выразил надежду, что она поспособствует установлению долгосрочного мира на Южном Кавказе.

«Приветствую согласие Азербайджанской Республики и Республики Армения провести по предложению казахстанской стороны переговоры министров иностранных дел по подготовке мирного договора между двумя государствами», — отмечается в заявлении главы государства.

Президент Казахстана подчеркнул символичность того, что встреча пройдет в Алма-Ате, где в 1991 году была подписана декларация, «закрепившая основы независимого развития стран СНГ и утвердившая принципы определения межгосударственных границ».

«Исхожу из того, что предстоящая встреча послужит практической реализации азербайджано-армянских договоренностей, будет способствовать скорейшему установлению прочного и долгосрочного мира в Южном Кавказе», — заявил Токаев.

Ранее МИД Казахстана сообщил, что Астана не будет выступать посредником на переговорах, а лишь «оказывает услуги доброй воли, так называемые гуд офис». Надо сказать, что организация встречи глав МИД в Казахстане стала возможной после недавних визитов Токаева в Баку и Ереван.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Блинкеном подтвердил скорую встречу министров в Алматы. Напомним, в апреле Токаев предложил Баку и Еревану казахстанскую площадку для переговоров о мирном договоре.