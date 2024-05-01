Несколько сотен полицейских взяли штурмом захваченный «Гамильтон-холл»

Полицейские взяли штурмом захваченный кампус Колумбийского университета после того, как в нем забаррикадировались студенты в знак протеста против отчисления из вуза пропалестинских активистов, которые отказались покинуть палаточный лагерь на территории университетского кампуса в Нью-Йорке. Гамильтон-холл стал центром студенческого протеста против действий Израиля в Газе. Протестующие требуют от Колумбийского университета отказаться от акций компаний, поддерживающих израильское правительство. Гамильтон-Холл уже баррикадировали ранее в прошлом, в частности, во время студенческих протестов, связанных с войной во Вьетнаме в 1968 году и южноафриканским апартеидом в 1985 году. #trtнарусском #штурм #гамильтонхолл #студеты #сша #палестина