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Север Газы остался без медицины. В ней нуждаются сотни
Палестинцы, оставшиеся в почти полностью разрушенной северной части Газы, не имеют доступа к медицинскому обслуживанию
Север Газы остался без медицины. В ней нуждаются сотни
Разрушенная больница «Аш-Шифа», город Газа / Others
1 мая 2024 г.

В городе Газа нет ни одной действующей больницы, тогда как многие жители почти полностью разрушенного города все еще нуждаются в лечении своих ранений. Об этом сообщает корреспондент Middle East Monitor в секторе Газа Мотасем Даллул.

«Нам срочно нужны несколько хорошо оборудованных полевых госпиталей, чтобы справиться с катастрофической ситуацией», - сообщает Даллул.

По словам Даллула, речь идет о сотнях пациентов и раненых, нуждающихся как в первичном, так и в повторном обследовании и последующем лечении, а также о тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Эти люди не могут получить необходимую помощь, которая могла бы спасти или хотя бы облегчить их жизнь.

Израильские оккупационные силы полностью осадили город Газа и вынудили большинство его жителей бежать. Те, кто остался, страдают от голода и не могут получить столь необходимую продовольственную помощь.

В марте Израиль на две недели окружил главную больницу Газы — медицинский комплекс «Аш-Шифа». Израильские военные сожгли ее дотла и оставили северную часть сектора Газа без единого работающего медицинского центра.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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