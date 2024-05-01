Как полиция и спецназ разгоняли акцию протеста против «закона об иноагентах» возле парламента Грузии

В Тбилиси новые столкновения полиции и протестующих против «закона об иноагентах». Сообщается, что задержано более 60 человек. Для разгона толпы полиция и спецназ применила слезоточивый газ и водометы. Протесты в Тбилиси не прекращаются уже несколько дней подряд после того, как 17 апреля парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в первом чтении. Оппозиция назвала его калькой с российского закона. #trtнарусском #грузия #тбилиси #митинг #столкновение #протест #закон #иноагенты #спецназ #парламент