ПОЛИТИКА
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«Генерал Армагеддон» заменит опального заместителя Шойгу?
Российский генерал Сергей Суровикин может занять должность Тимура Иванова. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на провоенные телеграм-каналы
«Генерал Армагеддон» заменит опального заместителя Шойгу?
Сергей Суровикин / Photo: Reuters
1 мая 2024 г.

Сергей Суровикин может быть назначен заместителем министра обороны РФ. Об этом появились сообщения в российских СМИ со ссылкой на провоенных блогеров. Суровикин может занять место недавно арестованного за коррупцию Тимура Иванова.

Телеграм-каналы, специализирующиеся на освещении и поддержке милитаристской политики Москвы, сообщили (1,2) о возвращении в РФ генерала Сергея Суровикина. Его в среде провоенных блогеров называют также «генерал Армагеддон».

Суровикин также считался одним из близких к покойному главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину высших офицеров РФ. После событий лета 2023 года, когда Пригожин организовал неудавшийся военный мятеж, а в последствии погиб в авиакатастрофе, Суровикин, как считается, также попал в опалу и пропал из публичного пространства.

Генерал был отправлен в Алжир в составе российской ведомственной делегации в середине сентября, сообщало тогда российское издание «Коммерсантъ».

До отправления в Африку генерал Суровикин возглавлял воздушно-космические силы (ВКС) РФ. О его снятии с должности стало известно во второй половине августа прошлого года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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