ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Безопасность выше памяти
В Кыргызстане решено отменить шествие «Бессмертного полка» 9 мая
Безопасность выше памяти
Акция «Бессмертный полк» в РФ / Фото: АА / Others
1 мая 2024 г.

По соображениям безопасности власти Кыргызстана приняли решение отменить в этом году шествие «Бессмертного полка» на территории страны. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Кыргызстана.

«Учитывая существующие угрозы общественной безопасности принято решение отменить шествия «Бессмертного полка» в Кыргызстане. Министерство внутренних дел призывает граждан с пониманием отнестись к мерам безопасности», – говорится в сообщении МВД.

Надо сказать, что «Бессмертный полк» - общественная акция, зародившаяся в России в 2012 году и ставшая массовой в последние годы. Участники проходят колонной с фотографиями родственников - ветеранов Второй мировой войны.

Организаторы подчеркивают неполитический характер акции, однако она вызывает неоднозначную реакцию. Некоторые критики усматривают в ней элементы пропаганды и считают, что она используется для поддержки милитаристского курса российских властей.

В прошлом году Кыргызстан был единственной страной Центральной Азии, где масштабно отметили 9 Мая с участием около 12 тыс. человек в шествии «Бессмертного полка».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us