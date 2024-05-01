По соображениям безопасности власти Кыргызстана приняли решение отменить в этом году шествие «Бессмертного полка» на территории страны. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Кыргызстана.

«Учитывая существующие угрозы общественной безопасности принято решение отменить шествия «Бессмертного полка» в Кыргызстане. Министерство внутренних дел призывает граждан с пониманием отнестись к мерам безопасности», – говорится в сообщении МВД.

Надо сказать, что «Бессмертный полк» - общественная акция, зародившаяся в России в 2012 году и ставшая массовой в последние годы. Участники проходят колонной с фотографиями родственников - ветеранов Второй мировой войны.

Организаторы подчеркивают неполитический характер акции, однако она вызывает неоднозначную реакцию. Некоторые критики усматривают в ней элементы пропаганды и считают, что она используется для поддержки милитаристского курса российских властей.

В прошлом году Кыргызстан был единственной страной Центральной Азии, где масштабно отметили 9 Мая с участием около 12 тыс. человек в шествии «Бессмертного полка».