Таджикистан расширил список стран, граждане которых могут въехать в страну без визы. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны.

Среди 25 стран, для которых введен односторонний безвизовый режим — Монголия, Босния и Герцеговина, Румыния, Бразилия, Черногория, Мексика и другие государства. Срок безвизового пребывания ограничен одним месяцем.

Также, согласно новшествам, граждане старше 55 лет ряда стран, не входящих в обычный «безвизовый» список, смогут свободно приезжать в Таджикистан на срок не более 14 дней.

Кроме того, было введено упрощенное оформление виз для гостей из 14 стран — в их числе Палестина, а также Ирак, Сирия и несколько государств африканского континента.

Новые правила вступили в силу 1 мая 2023 года, сообщается на сайте дипломатического ведомства Таджикистана.