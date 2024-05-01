В новое правительство Сербии войдет экс-глава сербской разведки Александр Вулин. Он находится под санкциями США и известен за тесные связи с Россией. О его назначении на пост вице-премьера сообщил во вторник премьер-министр страны Милош Вучевич. Как ожидается, состав нового кабинета правительства будет утвержден в ближайшие дни в парламенте Сербии.

Вулин был обвинен в причастности к незаконным поставкам оружия, наркоторговле и злоупотреблении государственными должностями. За это он попал в санкционный список США в июле 2023 года. Минфин США заявил, что Вулин использовал государственные полномочия для помощи сербскому торговцу оружием, который находится под санкциями США — речь шла о незаконной перевозке оружейных партий через границу Сербии. Кроме того, по данным американских властей, Вулин может быть причастен к сети наркоторговцев.

Включение Вулина в состав нового правительства, по мнению критиков, предполагает укрепление связей с Россией, несмотря на формально провозглашенный Сербией курс на вступление в ЕС. Оппозиционная партия «Движение свободных граждан» заявила, что с включением Вулина в состав нового правительства «Сербия больше номинально не на европейском пути». Либеральная партия заявила, что выдвижение Вулина грозит «международной изоляцией Сербии, региональными конфликтами, связями с РФ и запретами на всяческие гражданские свободы».

Вулин ушел в отставку с поста директора сербской разведки BIA после введения против него санкций. Прежде он занимал посты начальника армии и полиции. Недавно Вулин получил две почетные медали из России: одну - от Федеральной службы безопасности (ФСБ), а вторую ему вручил президент России Владимир Путин.

Вучевич, назначенный новым премьер-министром, ранее занимал пост министра обороны Сербии. Новое правительство было сформировано по итогам декабрьских выборов, на которых победу с большим перевесом одержала правящая партия президента Александра Вучича. Голосование усилило политическую напряженность из-за многочисленных сообщений о нарушениях как со стороны местных, так и со стороны международных наблюдателей.