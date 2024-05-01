1 мая 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Столкновения между пропалестинскими и произраильскими активистами в университете Лос-Анджелеса
Столкновения между сторонниками Палестины и Израиля произошли в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в США. По данным студенческой газеты вуза, конфликт спровоцировали произраильские активисты, которые попытались насильственно разобрать палаточный лагерь. Мэр Лос-Анджелеса сообщил, что полиция отреагировала на инцидент по просьбе университета. #trtнарусском #студенты #стычка #митинг #протест #палестина #израиль #калифорния #сша #вуз #лосанджелес
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