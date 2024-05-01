В ООН обеспокоены подавлением протестов против войны в Газе в университетах США

В ООН обеспокоены серией жестких мер, предпринятых для разгона и ликвидации протестов в университетских кампусах США. Уже в течение нескольких недель тысячи студентов американских университетов протестуют против войны в секторе Газа. В последние дни крупномасштабные демонстрации прошли также в университетских городках других стран. #trtнарусском #оон #студенты #палестина #израиль #газа #митинг #протест #арест #задержание #сша #студенческаявесна #trtrussian