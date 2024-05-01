ПОЛИТИКА
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В Париже на первомайской демонстрации подожгли олимпийские кольца
В Париже на первомайской демонстрации подожгли олимпийские кольца в знак протеста против действий Израиля в Газе. Напомним, тридцать третьи летние Олимпийские и Параолимпийские Игры пройдут в Париже 26 июля. Несмотря на многочисленные протесты, Израиль не был отстранен от участия в них. #trtнарусском #париж #олимпискиеигры #поджог #олимпийскиекольца #франция #палестина #митинг #протест #газа #израиль
ьтитьи / Others
1 мая 2024 г.
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