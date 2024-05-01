В Париже на первомайской демонстрации подожгли олимпийские кольца

В Париже на первомайской демонстрации подожгли олимпийские кольца в знак протеста против действий Израиля в Газе. Напомним, тридцать третьи летние Олимпийские и Параолимпийские Игры пройдут в Париже 26 июля. Несмотря на многочисленные протесты, Израиль не был отстранен от участия в них. #trtнарусском #париж #олимпискиеигры #поджог #олимпийскиекольца #франция #палестина #митинг #протест #газа #израиль