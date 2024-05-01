В докладе «Свобода писать», опубликованном организацией PEN America отмечено, что в Китае более 100 писателей отбывают тюремные сроки за свои публикации. В 2023 году в Китае количество заключенных писателей и публицистов впервые превысило 100 и составило 107 человек, причем около половины из них были осуждены за интернет-посты.

При этом общее количество людей в Китае, осужденных за высказывания, которые считаются нелояльными к властям, гораздо выше. По данным «Репортеров без границ», уже в 2020 году число заключенных журналистов в Китае превысило 100.

PEN America сообщает, что в мире как минимум 339 писателей подверглись судебному преследованию за свои слова, и на Китай приходится около трети от общего числа — больше, чем в любой другой стране.

Джеймс Тейгер, директор исследовательского отдела PEN America заявил, что реальное количество арестованных за высказывания в Китае может быть выше, и подчеркнул, что в докладе не учтены те авторы, которые находятся на свободе, но подвергаются цензуре или вынуждены практиковать самоцензуру.

Китайцы, арестованные за нелояльные публикации, часто обвиняются в «разжигании споров и провоцировании беспорядков». Китайские чиновники ранее указывали на то, что эти обвинения сформулированы слишком расплывчато и могут использоваться несправедливо.