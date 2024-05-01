В столице Франции во время первомайской демонстрации участники забросали полицию кирпичами и фейерверками, а также подожгли фургон, сообщает корреспондент РИА Новости.

Радикалы из группы Black Bloc начали разбирать брусчатку и каменные заграждения, собирая отколовшиеся куски в сумки и бросая их в полицию. Они также разбили стекло в минивэне и подожгли его.

Полиция применила гранаты с резиновыми поражающими элементами и гранаты со слезоточивым газом, чтобы предотвратить вандализм и попытки разбить витрины магазинов. Мобильные полицейские подразделения со щитами и дубинками оттесняют толпу от зоны беспорядков. Однако, несмотря на их усилия, вандалы успели разбить автобусную остановку, несколько витрин и поджечь мусорный бак.

Многие участники митинга, сопровождаемые волонтерами «Красного креста», получили ранения, им была оказана первая помощь. Для одного из пострадавших прибыла скорая.

По информации издания Le Figaro, участники выдвинули широкий спектр требований, включая повышение заработной платы, прекращение огня в Газе и более защищенную Европу. В отличие от масштабной акции прошлого года против пенсионной реформы, нынешние протесты отличались разнообразием требований. В шествиях, особенно в Париже, к протестующим присоединились пропалестинские активисты.

По данным телеканала LCI, перед началом демонстрации число задержанных выросло до 25. В общей сложности было досмотрено более 900 человек, у некоторых изъяли запрещенные предметы, включая нож и кастет.

В День труда во Франции традиционно проводятся демонстрации. По данным полиции, в общей сложности заявлено 270 акций, в которых могут принять участие от 130 до 150 тыс. человек.