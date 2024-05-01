Парламент Грузии 1 мая принял во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», также известный как закон об «иноагентах», который вызвал массовые протесты и подвергся критике со стороны западных стран.

За принятие законопроекта проголосовали 83 депутата, преимущественно из партии «Грузинская мечта», против — 23 парламентария. Законопроект прошел первое чтение 17 апреля.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что голосование по законопроекту в третьем, окончательном чтении состоится «через две недели».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обещала наложить вето на законопроект, но у правящей партии есть достаточно голосов, чтобы его преодолеть.

Протесты против законопроекта продолжаются уже несколько недель. В ночь на 1 мая грузинская полиция применила водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих у здания парламента республики. Несколько тысяч демонстрантов собрались в центре Тбилиси, чтобы выступить против законопроекта об «иностранных агентах».

Саломе Зурабишвили в соцсети X резко раскритиковала действия полиции и правительства, заявив, что репрессии против протестующих были «совершенно необоснованными, неспровоцированными и несоразмерными» и что протесты были мирными.

После этого Специальная следственная служба Грузии начала расследование в связи с применением чрезмерной силы против мирных протестующих.

Европарламент призвал лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС из-за действий грузинских властей.