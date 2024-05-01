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Закон об «иноагентах» прошел второе чтение
Парламент Грузии принял во втором чтении закон об «иноагентах», который спровоцировал массовые протесты
Закон об «иноагентах» прошел второе чтение
Протесты против законопроекта продолжаются уже несколько недель / Фото: Reuters
1 мая 2024 г.

Парламент Грузии 1 мая принял во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», также известный как закон об «иноагентах», который вызвал массовые протесты и подвергся критике со стороны западных стран.

За принятие законопроекта проголосовали 83 депутата, преимущественно из партии «Грузинская мечта», против — 23 парламентария. Законопроект прошел первое чтение 17 апреля.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что голосование по законопроекту в третьем, окончательном чтении состоится «через две недели».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обещала наложить вето на законопроект, но у правящей партии есть достаточно голосов, чтобы его преодолеть.

Протесты против законопроекта продолжаются уже несколько недель. В ночь на 1 мая грузинская полиция применила водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих у здания парламента республики. Несколько тысяч демонстрантов собрались в центре Тбилиси, чтобы выступить против законопроекта об «иностранных агентах».

Саломе Зурабишвили в соцсети X резко раскритиковала действия полиции и правительства, заявив, что репрессии против протестующих были «совершенно необоснованными, неспровоцированными и несоразмерными» и что протесты были мирными.

После этого Специальная следственная служба Грузии начала расследование в связи с применением чрезмерной силы против мирных протестующих.

Европарламент призвал лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС из-за действий грузинских властей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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