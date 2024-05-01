Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе объединенной группировки войск в зоне военных действий в Украине. Он подчеркнул необходимость увеличения поставок вооружения, чтобы поддержать требуемые темпы наступления войск, сообщили в среду в Минобороны.

«Для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения», — заявил Шойгу.

На совещании Шойгу также заслушал доклады командования о текущей ситуации в зоне боевых действий.

«Заключены государственные контракты с предприятиями промышленности с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и военной техники», — отметил министр обороны РФ.

В сообщении Министерства обороны говорится, что Сергей Шойгу уделил особое внимание повышению эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений Вооруженных сил в районах боевых действий и тыловой зоне военных действий в Украине.

«Сергей Шойгу поручил принять дополнительные меры для сокращения сроков проведения ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, а также увеличить оборотные фонды запасных частей и комплектующих для оперативного ремонта техники и вооружения», — сообщило ведомство.

В этом году Россия увеличила военный бюджет до 118,5 млрд долларов и нарастила производственные мощности оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил об увеличении производства артиллерийских и пусковых установок в 2,5 раза, а некоторых видов боеприпасов — более чем в 60 раз.

Однако, по мнению Financial Times, несмотря на значительные расходы, Россия не способна превратить свое огневое преимущество в значительные прорывы на поле боя. Эксперты считают, что причина заключается в нехватке передовых технологий из-за западных санкций.

Согласно подсчетам Центра стратегических и международных исследований, России требуется производить 3,6 млн боеприпасов для поддержания текущего уровня обстрелов. Тем не менее Министерство обороны России признало, что в состоянии производить лишь половину из необходимых 4 млн боеприпасов калибра 152 мм и 1,6 млн калибра 122 мм.

Кроме того, интенсивные обстрелы способствуют более быстрому износу стволов артиллерийских орудий, чем Россия способна производить, и ей приходится заменять их стволами советского производства.