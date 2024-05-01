98-летняя украинка прошла 10 км под обстрелами, чтобы выйти из оккупированного поселка

98-летняя Лидия Степановна прошла под обстрелами более 10 километров, чтобы выйти из оккупированного российскими войсками поселка Очеретино в Донецкой области. Пожилая женщина едва держалась на ногах, поддерживая себя двумя палками, когда ее заметили военные. #trtнарусском #украина #бабушка #обстрел #женщина #россия #военные #поселок #оккупация #trtrussian