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98-летняя украинка прошла 10 км под обстрелами, чтобы выйти из оккупированного поселка
98-летняя Лидия Степановна прошла под обстрелами более 10 километров, чтобы выйти из оккупированного российскими войсками поселка Очеретино в Донецкой области. Пожилая женщина едва держалась на ногах, поддерживая себя двумя палками, когда ее заметили военные. #trtнарусском #украина #бабушка #обстрел #женщина #россия #военные #поселок #оккупация #trtrussian
тиьить / Others
1 мая 2024 г.
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