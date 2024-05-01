Президент Колумбии Густаво Петро в среду объявил, что разорвет дипломатические отношения с Израилем из-за действий израильской армии в Газе.

Петро раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и выразил желание присоединиться к иску ЮАР в Международном суде, где Израиль обвиняют в геноциде.

«Здесь, перед вами, правительство перемен и президент республики заявляют, что завтра мы разорвем дипломатические отношения с государством Израиль за его политику и лидера, причастного к геноциду», — заявил Петро перед многочисленной толпой в Боготе.

Событие совпало с празднованием Международного дня трудящихся, что собрало массу людей, поддерживающих социальные и экономические реформы президента.

Президент Колумбии подчеркнул, что мировое сообщество не может оставаться безучастным перед лицом трагических событий в Газе.

Петро неоднократно критиковал действия Израиля в секторе Газа, называя их геноцидом. Ранее Колумбия прекратила все закупки оружия у Израиля.

Тем временем в столице Египта Каире продолжаются переговоры между ХАМАС и Израилем, посвященные прекращению огня в секторе Газа и освобождению пленных. Представители обеих сторон сосредоточены на решении спорных вопросов.

По словам высокопоставленного чиновника, на которого ссылается египетский телеканал Al-Qahera News, переговоры по достижению соглашения о прекращении огня продолжаются в «конструктивной атмосфере».

Новое предложение о прекращении огня и обмене пленными, разработанное при посредничестве Египта и Катара, было представлено ХАМАС 26 апреля. Как сообщается, ХАМАС рассматривает предложение и вскоре предоставит свой ответ.