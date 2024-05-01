1 мая Соединенные Штаты расширили санкционный список против России, включив в него десятки физических лиц и организаций. Среди них оказалась авиакомпания «Победа», а также компании и лица, связанные с оборонной промышленностью. Минфин США опубликовал этот список на своем сайте.

Данный пакет ограничений стал крупнейшим с февраля, когда санкции вводились в связи со второй годовщиной российского вторжения в Украину.

Санкции также затронули компании из Китая, Словакии, Бельгии, ОАЭ и Кыргызстана, обвиняемые в нарушении режима ограничений. Вторичные санкции коснулись и ряда физических лиц, включая граждан Азербайджана и Беларуси.

Список также включает в себя множество российских предприятий, от полупроводниковых заводов до оборонных и топливно-энергетических компаний, таких как «Нефтегазстрой» и «ВНИПИгаздобыча». Кроме того, в санкционный список вошли 16 судов.

Санкции были введены против предприятий военно-промышленного комплекса, включая те, что связаны с разработкой химического и биологического оружия. Особое внимание уделено китайским компаниям, которые подозреваются в обходе санкций.

Кроме того, в новый список санкций США включены компании «Рау Фарм», «Интеллер» и «Био Фарм Трейд» вместе с их руководством. Эти компании обвиняются в поставках материалов и оборудования для 27-го научного центра Минобороны России — главного военно-химического и военно-биологического научного центра страны. Данный центр уже ранее попал под санкции из-за предполагаемого использования российскими агентами химических веществ из группы «Новичок».

Госдепартамент США также обвинил российские войска в использовании в войне в Украине хлорпикрина, считающегося химическим оружием.

Как говорится в пресс-релизе Министерства финансов США, цель новых санкций «еще более подорвать способность России поддерживать ее военную машину и ограничить доходы Кремля и его доступ к оборудованию, необходимому для продолжения его незаконной войны против Украины».