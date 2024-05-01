Вечером 1 мая российская армия вновь атаковала Одессу баллистическими ракетами. В 21:55 была объявлена воздушная тревога. Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер призвал жителей города оставаться в безопасных местах.

Ранее силы обороны юга предупредили об угрозе применения баллистического оружия. Впоследствии в Одессе прогремели мощные взрывы, которые потрясли жилые дома, и на улицах сработала сигнализация автомобилей. Сообщалось о крупном пожаре в одном из районов города из-за ракетной атаки.

К 22:57 Олег Кипер сообщил о пострадавших в результате атаки. По его словам, как минимум 13 человек получили ранения, а на месте удара возник мощный пожар.

В ночь на 1 мая российская армия атаковала Одессу баллистическими ракетами с территории аннексированного Крыма. В результате были разрушены административные и жилые здания, а также медицинские и учебные учреждения, включая офис местного Представительства украинского омбудсмена. 42-летний мужчина был доставлен в медицинское учреждение с множественными ранениями и переломом бедра. По данным ОВА, три человека погибли, еще трое получили ранения.

В связи с трагедией, произошедшей из-за ракетных ударов и приведшей к гибели людей, 2 мая в регионе объявлен день траура.