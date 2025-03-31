ТУРЦИЯ
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Фахреттин Алтун осудил сионистскую клевету против президента Турции
Фахреттин Алтун жестко отреагировал на нападки со стороны Израиля и заявил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган будет продолжать бороться против геноцида и за освобождение Палестины
Фахреттин Алтун осудил сионистскую клевету против президента Турции
Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун / AA
31 марта 2025 г.

Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун выступил с резким заявлением в адрес израильского руководства.

«Израильские чиновники сделали привычкой нападать на нашего президента Эрдогана за его смелую позицию против сионистского давления и клеветы. Им не стыдно даже после того, как они совершили невыразимые террористические акты и геноцид против бесчисленного количества невинных мирных жителей», — заявил он.

Алтун осудил высказывания министра иностранных дел Израиля: «Ему лучше оставить свою отвратительную пропаганду при себе. Мы не боимся и никогда не отступим перед такими лжецами, как он».

По его словам, израильская пропагандистская машина обвиняет в антисемитизме любого, кто критикует политику геноцида: «Они запугивают западные СМИ, заставляя их создавать согласие с этнической чисткой в Палестине. Им может удаваться это в какой-то степени, но международное сообщество знает правду».

Алтун подчеркнул, что палестинское дело — это проблема всего мира: «Исламский мир и люди совести по всему миру обеспокоены десятилетиями несправедливости, оккупации, этнической чистки, насильственного выселения и геноцида».

Он напомнил, что президент Эрдоган всю свою политическую карьеру борется за права угнетенных: «Он разоблачал лжецов, угнетателей, захватчиков и оккупантов без страха. Он не только верит в справедливый и мирный мир, но и борется за его построение для будущих поколений».

Резкую риторику Израиля против президента Эрдогана Алтун назвал «знаком чести»:

«Если они думают, что смогут запугать президента Эрдогана клеветой, давлением и угрозами, у меня для них плохие новости. Президент Эрдоган будет стоять с Палестиной до тех пор, пока она не станет свободной».

По его словам, если израильское правительство действительно хочет прекратить критику, решение простое: «Прекратите геноцид, кровопролитие и оккупацию. Несправедливость и военные преступления не смогут стать основой стабильного государства Израиль и не позволят Ближнему Востоку стать стабильным, мирным и процветающим регионом».

Алтун также посоветовал израильским чиновникам «воздержаться от нападок на президента Эрдогана»: «Их пропаганда и ложные нарративы могут действовать только на слабые умы, но не на лидера, вся политическая карьера которого построена на борьбе за справедливость и мир».

В завершение Алтун подчеркнул: «Мы всегда будем на стороне Палестины. Палестина будет свободной!»

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