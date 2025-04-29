Инициатива Владимира Путина о прекращении огня с 8 по 11 мая — это не символический жест, а предложение начать прямые переговоры без условий. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Бразилии.

«Наше предложение, которое президент Путин озвучил, — это начало прямых переговоров, без предварительных условий. Перемирие (на 30 дней, которое предлагают США и Украина — прим. ред.) в данной ситуации рассматривается как предварительное условие [для переговоров], которое будет использовано для дальнейшей поддержки киевского режима и укрепления его военных способностей», — сказал Лавров.

По его словам, Москва не доверяет киевским обещаниям о соблюдении перемирия и не видит условий для «честного мониторинга».

«Еще месяц назад там говорили, что не примут никакого перемирия, но сейчас киевский режим на фоне происходящего на земле, где украинский режим пятится назад, требует перемирия без предварительных условий», — добавил глава МИД РФ.

Президент России Владимир Путин 28 апреля заявил, что российские войска остановят огонь в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне — с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский предложил немедленное прекращение огня минимум на 30 суток.

Администрация США отреагировала сдержанно. Представитель Белого дома заявила, что Дональд Трамп хочет добиться постоянного прекращения огня, но «все больше разочарован» в действиях обеих сторон.

Спецпосланник Трампа Кит Келлог 29 апреля назвал предложение Путина «абсурдом», подчеркнув, что трехдневный перерыв не решит проблему.