Скоростная автомагистраль обрушилась в провинции Гуандун на юге Китая, под обломками оказались 18 автомобилей. Число погибших на текущий момент составляет 36 человек. Всего пострадали 54 человека. Раненых доставили в больницу.

Китайское Центральное телевидение сообщило, что инцидент произошел в среду, 1 мая, около 2:10 по местному времени на автомагистрали, которая связывает провинции Гуандун и Фуцзянь.

Длина обвалившегося участка составляет 17,9 м, а площадь обвала — 184,3 кв. м. Под завалами обнаружили 23 машины.

На месте аварии работают спасатели и пожарные, движение по трассе перекрыто. В операциях задействовано более 500 человек.

Местные власти заявили, что причиной обрушения шоссе могли стать мощные ливни, пришедшие в провинцию Гуандун на прошлой неделе.

Ранее власти китайской провинции Гуандун продлили действие режима экстренного противопаводкового реагирования из-за рекордных ливней. Стихия угрожает более 127 млн человек. Проливные дожди вызвали разрушения, оставив без электричества 1,16 млн домохозяйств.

Сильные ливни обрушились на центральные и северные районы провинции, включая города Чжаоцин, Шаогуань, Цинъюань и Цзянмынь. Уже эвакуированы более 45 тысяч человек в Цинъюане. В Чжаоцине повреждены электростанции, что привело к отключению света у 1,16 млн домохозяйств.