На Ташкентском международном инвестиционном форуме главы министерств энергетики Казахстана, Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве по интеграции энергетических систем республик.

Министерство энергетики Казахстана пояснило, что целью меморандума является установление основных условий для реализации проекта по соединению энергетических систем трех стран.

«Целью подписанного меморандума является определение основных условий сотрудничества в рамках реализации проекта по межсистемному соединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана», — пояснили в ведомстве.

В документе предусматривается изучение возможностей соединения энергосистем через высоковольтный кабель, который будет проложен по дну Каспийского моря и через территорию других государств.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев отметил, что уже был создан проект технического задания для прокладки кабеля по дну Каспия. Техническое задание также включает разработку бизнес-модели для международных коридоров передачи электроэнергии, что предполагает продажу зеленой энергии в страны Евросоюза.

«В рамках технического задания будет разработана предполагаемая бизнес-модель для развития международных трансмиссионных коридоров (финансирование, поток доходов и владение) и для продажи зеленой энергии в страны Европейского союза», — отметил Саткалиев.

Министр добавил, что базовые подходы к реализации проекта уже согласованы.

В ноябре 2023 года Казахстан, Азербайджан и Узбекистан договорились о создании совместного предприятия для экспорта зеленой энергии в Европу. Тогда страны сформировали рабочую группу, чтобы разработать техническое задание для сотрудничества в области энергетического обмена, уделяя особое внимание возобновляемым источникам энергии. Это сотрудничество включает разработку и экспорт зеленого водорода, зеленого аммиака и создание необходимой инфраструктуры.