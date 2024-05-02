ПОЛИТИКА
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Последствия ракетного удара по Одессе
1 мая войска РФ ударили по Одессе баллистическими ракетами, известно по меньшей мере о 14 пострадавших. В результате российской ракетной атаки повреждена гражданская инфраструктура, в частности складские помещения почты. Ранее российская армия в ночь на 1 мая атаковала густонаселенные районы города Одесса тремя баллистическими ракетами «Искандер-М». #trtнарусском #россия #украина #одесса #удар #война #ракета #атака #боеприпасы #пострадавшие #армия #армияроссии #армияукраины #trtrussian
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2 мая 2024 г.
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