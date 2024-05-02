В среду стало известно, что активы крупнейшего американского банка JPMorgan Chase в России могут быть конфискованы по решению российского суда. Это решение, как сообщает агентство Reuters, было принято в апреле в ответ на иск от ВТБ, требующего возместить ущерб в размере 439,5 млн долларов. Данные средства были заморожены на счетах ВТБ в JPMorgan Chase в рамках американских санкций, связанных с российским вторжением в Украину.

JPMorgan Chase подал иск в американский суд, чтобы оспорить претензии ВТБ, ссылаясь на то, что действовал в рамках американского законодательства, и что, согласно соглашению между банками, имущественные споры должны решаться в суде Нью-Йорка. Банк опасается, что из-за решения российского суда активы могут быть арестованы и в других странах.

JPMorgan Chase заявляет, что сумма претензий значительно превышает стоимость его активов в России. Reuters отмечает, что среди этих активов — средства на банковских счетах, недвижимость и оргтехника.

С прошлого месяца китайские банки значительно ужесточили контроль за операциями, связанными с Россией, или полностью прекратили их ведение из-за опасений попасть под американские санкции.

По информации, полученной в ходе расследования агентства Reuters, крупные китайские банки остановили финансирование российских операций, что заставило некоторые китайские компании искать альтернативные способы финансирования через малые банки на границе и даже через подпольные каналы, включая денежных брокеров и использование запрещенных криптовалют.

Эти изменения повлияли на весь спектр финансовых операций между двумя странами. Отмена или приостановка сделок стала общей тенденцией среди почти всех крупных банков Китая начиная с марта, как подтвердил менеджер одной из котируемых на бирже электронных компаний в Гуандуне. Большинство государственных кредитных организаций также сообщили о снижении объемов своего бизнеса с Россией.