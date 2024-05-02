Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Foreign Policy, что Украина не видит смысла приглашать Россию на Глобальный саммит мира в Швейцарии на данном этапе. Однако он отметил, что после консолидации позиций международного сообщества контакты с российской стороной будут необходимы.

Когда его спросили, какой смысл проводить саммит для достижения мира без участия России, Кулеба объяснил, что, хотя это логичный вопрос с точки зрения традиционных подходов к дипломатии, в текущих обстоятельствах данные методы не сработают.

«Наш подход основывается на реалиях и опыте, который мы получили между 2014 и 2022 годами. Тогда у нас было почти 200 раундов переговоров с Россией в разных форматах, с посредниками и двусторонних. Но ничего не сработало. Все это закончилось полномасштабным вторжением. Поэтому мы знаем, что нет смысла садиться с Россией за стол переговоров, если нельзя гарантировать, что они будут действовать в духе доброй воли», — заявил министр иностранных дел.

Кулеба подчеркнул, что видит только два способа создать ситуацию, когда Кремль начнет быть искренним переговорщиком.

«Первый — это успех на поле боя. Второй — это если у нас будет коалиция стран, которые разделяют одинаковые принципы и подходы. И поэтому этот саммит не ставит целью привлечь Россию – его цель в том, чтобы объединить страны, которые разделяют принципы и подходы, на которых будут строить дальнейшие действия. А после этого может происходить коммуникация с Россией, и Россия может быть участником переговоров. Ведь вы правы: в итоге нельзя положить конец войне без участия обеих сторон», – пояснил Дмитрий Кулеба.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова вновь предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной.

«Мы принципиально поддерживаем предложенный Зеленским мирный план. Но я убежден, что необходимым условием для успеха мирных инициатив по Украине является участие обеих сторон в переговорах. Я считаю, что необходимо начать совместные усилия, чтобы хотя бы определить общие параметры мира», — заявил турецкий лидер.