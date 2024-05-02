Вашингтон, Лондон и Брюссель давят на руководство ОАЭ, чтобы страна присоединилась к западным мерам против России. В частности, Запад требует от Эмиратов усилить борьбу с компаниями, которые торгуют с РФ, нарушая западные санкции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Западные официальные лица посетили ОАЭ на прошлой неделе, пытаясь предотвратить попадание санкционных товаров в Россию. Источники Reuters отмечают: Запад попросил ОАЭ предоставить подробную информацию о торговле, включая экспорт в Россию и реэкспорт товаров двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Представитель ОАЭ не стал комментировать, проводились ли такие переговоры, но заявил, что Эмираты ввели запрет на некоторые товары двойного назначения, «которые считаются необходимыми для смягчения конфликта в Украине».

В Абу-Даби также отметили: предварительные данные показывают, что в этом году экспорт или реэкспорт таких товаров в РФ не осуществлялся.

Среди опасений Запада — участие компаний ОАЭ в экспорте в Россию компьютерных чипов, электроники, машин и других санкционных товаров, которые армия РФ может использовать для установки на военную технику и оружие.

Источники агентства отмечают: импорт некоторых санкционных товаров двойного назначения в ОАЭ увеличился после введения санкций против России. Российские данные о торговле показали, что источником импортированных санкционных товаров стало государство Персидского залива.

Сразу после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года страны G7 ввели санкции против России, которые включают запрет на экспорт чувствительных товаров и товаров двойного назначения.

Меры в основном соблюдают западные страны, но другие страны не всегда обязаны их соблюдать — хотя Запад настаивает, что санкции обязательны для всех. Источники Reuters, знакомые с дипломатическими усилиями Запада в отношении ОАЭ, допустили, что Запад вскоре может ввести санкции против компаний в Эмиратах, которые продолжают торговать с Россией.