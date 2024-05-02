ТУРЦИЯ
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Небывалый туристический бум в Анталье
В первые четыре месяца 2024 года турецкий курорт Анталья принял более 2 млн иностранных туристов, что стало лучшим началом туристического сезона за всю историю города
Небывалый туристический бум в Анталье
Анталья / Фото: АА / Others
2 мая 2024 г.

Анталья установила новый рекорд по числу иностранных гостей. По данным турецкого Министерства культуры и туризма Турции, за январь-апрель 2024 года курорт посетили 2 066 962 иностранных туристов.

Это на 14,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и лучший результат за всю историю региона.

Лидером по количеству приезжающих в Анталью стала Германия, откуда прибыли 539 663 путешественника. Второе место заняла Россия с 366 783 туристами, третье — Великобритания (266 120 человек). Также значительный рост турпотока отмечен из Польши, Ирана, Бельгии, Украины и Франции.

В апреле в Анталье побывали 1 061 026 иностранцев, что на 4,86% превысило показатель за апрель 2023 года и стало рекордным значением для этого месяца.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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