Министерство обороны России сообщило, что 12 украинских беспилотников были сбиты над пятью регионами России в ночь на 2 мая. Пять дронов были уничтожены над Брянской областью, три над Краснодарским краем, два над Ростовской областью и по одному над Курской и Белгородской областями. Региональные власти подтвердили, что погибших и пострадавших нет.

По словам губернатора Романа Старовойта, в поселке Поныри Курской области были повреждены линии электропередачи, что привело к отключению света. Главы Орловской и Смоленской областей также сообщили об атаках беспилотников.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что во время обезвреживания дронов были повреждены энергетические объекты, в результате чего в некоторых домах пропало электричество. Василий Анохин, губернатор Смоленской области, отметил попытку нанесения ущерба энергетическому объекту. По его словам, экстренные службы уже работают на месте.

По данным телеграм-канала «База», в Курской и Орловской областях целью беспилотников была железнодорожная инфраструктура. Были повреждены тяговые и трансформаторные подстанции, что привело к задержке двух поездов, следующих из Москвы.

Ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Украина получила от некоторых партнеров западное оружие с разрешением бить по российской территории.

«Сейчас есть страны, которые уже предоставили Украине оружие без подобных ограничений», — сказала глава МИД Латвии.

Глава МИД отметила, что о снятии ограничений не говорили публично.

«Конечно, не все объявляется публично и даже лучше не говорить это вслух до определенного времени. Главное — влияние на поле боя. Потому что здесь есть выбор: или говорить о чем-то громко, или просто делать то, что надо», — сказала Браже.