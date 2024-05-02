ПОЛИТИКА
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Спецназ в Тбилиси применил против протестующих водометы и газ
Несмотря на массовые протесты, парламент Грузии принял 1 мая законопроект об «иноагентах» во втором чтении. Финальное рассмотрение должно пройти через две недели. У парламента собрались тысячи противников закона. Протестующие попытались штурмовать здание, на что полиция ответила слезоточивым газом и водометами. Минздрав Грузии сообщил о госпитализации по меньшей мере восьми пострадавших участников акции. Напомним, протесты против принятия законопроекта продолжаются в Тбилиси с 15 апреля. #trtнарусском #грузия #тбилиси #митинг #столкновение #протест #закон #иноагенты #спецназ #парламент
таить / Others
2 мая 2024 г.
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