Губернатор Курской области Роман Старовойт на оперативном совещании в правительстве подписал постановление, вводящее запрет на привлечение мигрантов к работе в сфере такси. «У нас не так уж и много привлекается мигрантов, но могут возникнуть проблемы в некоторых отраслях», — отметил он, поручив проанализировать ситуацию для возможных дальнейших ограничений.

Старовойт заявил, что аналогичные решения могут быть приняты и по другим видам деятельности. Запреты для иностранцев, по его словам, вводятся в регионах России в качестве «профилактической меры безопасности». Вопрос о новых ограничениях обсудят 3 мая на заседании оперативного штаба.

Первый замгубернатора Алексей Смирнов добавил: «Никто не мешает получить российское гражданство и продолжить работу в стране. Но при получении гражданства на людей накладываются определенные обязанности, чтобы соответствовать этому гражданству. Двери открыты для тех, кто хочет получить гражданство. Никаких ограничений нет».

Более десяти регионов РФ уже запретили мигрантам работать в такси, включая Новосибирскую, Тульскую, Калужскую, Челябинскую области, Камчатку, аннексированный Крым и Якутию. Закон о такси с 2023 года и сам запрещает перевозки гражданам с иностранными правами.