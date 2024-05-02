В европейских странах сотни тысяч человек вышли на традиционные первомайские протесты. Во Франции в митингах приняли участие более 120 тыс. человек, десятки были арестованы.

По данным правоохранителей, в столице Франции на протесты вышли около 18 тыс. человек, однако местные профсоюзы говорят о 50 тыс. участников. В Париже были арестованы 45 человек. Силовики применили слезоточивый газ и дубинки для разгона демонстраций. В столкновениях пострадали 12 офицеров полиции.

Протестующие были в основном недовольны стоимостью жизни и реформой пособий по безработице, а также внешней политикой Франции. Множество участников демонстраций также принесли палестинские флаги, чтобы выразить солидарность с народом Газы. Кроме того, часть протестующих подожгла импровизированные олимпийские кольца, чтобы выразить недовольство летними Олимпийскими играми, которые начнутся в Париже в конце июля.

Профсоюзы Франции предупредили о забастовке во время соревнований, если правительство не предоставит адекватную компенсацию людям, вынужденным работать во время летних каникул.

Пропалестинские лозунги были в центре первомайских митингов и в Греции, где тысячи людей вышли на улицы, размахивая палестинскими флагами у здания греческого парламента. Другие демонстрировали транспаранты в поддержку пропалестинских студентов, участвующих в протестах в университетах США.

В Германии в центре протестов были экономические требования. «Обложите налогом богатых», — гласил один из транспарантов в Германии. Около 30 человек получили ранения, 10 из них — серьезные, когда платформа с протестующими перевернулась на первомайской демонстрации на юго-западе ФРГ.