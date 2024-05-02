Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил предложение США обсудить создание палестинского государства в рамках большого оборонного пакта между США и Саудовской Аравией. Об этом сообщает со ссылкой на источники саудовская газета Saudi Elaph.

Нетаньяху еще в феврале открыто выступил против создания палестинского государства, утверждая, что это якобы угрожает безопасности Израиля. Администрация Байдена рассматривает создание независимой Палестины как единственное долгосрочное решение для урегулирования конфликта, а также для реализации своих политических амбиций в регионе.

Издание отмечает: Эр-Рияд и Вашингтон находятся в процессе согласования сделки в области безопасности, которая позволит Саудовской Аравии противостоять региональным амбициям Ирана и передаст саудитам ядерные технологии.

Однако главное условие такого соглашения — создание палестинского государства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Саудовскую Аравию на этой неделе заявил, что США практически готовы предложить пакет мер безопасности Эр-Рияду, если страна нормализует отношения с Израилем.

Хотя администрация президента Джо Байдена поддерживает Тель-Авив, она имеет и свои политические амбиции в регионе. Белый дом перед выборами в ноябре хочет представить избирателям образ Байдена как миротворца — для этого ему нужна сделка с Саудовской Аравией.

Как уточняет Saudi Elaph, в рамках любой сделки Эр-Рияд будет настаивать на пути к государственности для палестинцев, а также на гарантиях безопасности от Вашингтона.

«Работа, которую Саудовская Аравия и Соединенные Штаты ведут вместе в рамках наших собственных соглашений, думаю, потенциально очень близка к завершению», — заявил Блинкен. — «Но для того, чтобы двигаться вперед к нормализации, потребуются две вещи: спокойствие в Газе и надежный путь к палестинскому государству».

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан, который встретился с Блинкеном в Эр-Рияде, также отметил, что американо-саудовские соглашения «очень близко, большая часть работы уже сделана». Министр подчеркнул, что путь к палестинскому государству — «единственный способ, который сработает».