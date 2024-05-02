Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Тель-Авив призвал Израиль и ХАМАС ускориться с переговорами о прекращении огня. Дипломат заявил, что сейчас «‎самое время для сделки‎».

Проект соглашения включает прекращение боевых действий на короткий срок (вплоть до трех месяцев) и позволит освободить оставшихся израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа — взамен Израиль отпустит из тюрем палестинских заключенных.

При этом Блинкен надавил на ХАМАС, призывая движение принять последнее предложение, выдвинутое международными посредниками. Хотя ранее именно ХАМАС выступил с предложением о прекращении огня, которое отверг Израиль.

«На столе сейчас очень сильное предложение. ХАМАС должен сказать «да», и это должно быть сделано», — заявил Блинкен после переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Визит госсекретаря в Тель-Авив направлен на то, чтобы преодолеть сопротивление Израиля, власти которого отказываются сворачивать военные операции в Газе и планируют захватить Рафах. Нетаньяху на этой неделе заявил, что запланированное военное вторжение в Рафах, где укрывается 1,4 млн человек, будет продолжено независимо от того, будет ли достигнута сделка с ХАМАС.

Блинкен похвалил Израиль за то, что он пошел на «очень важные компромиссы» на переговорах о заложниках. Однако политик повторил: США выступают против наступления на Рафах на фоне предупреждений ООН о том, что вторжение будет иметь катастрофические последствия.

«Мы не можем и не будем поддерживать крупную военную операцию в Рафахе без эффективного плана, гарантирующего, что гражданские лица не пострадают. И нет, мы такого плана не видели», — уточнил Блинкен. Крайне правые члены правящей коалиции Нетаньяху оказывают давление на премьера, требуя от него не прекращать израильское вторжение в Газу и взять Рафах.

Переговоры о заложниках зашли в тупик на несколько недель после нескольких раундов. Главный камень преткновения — требование ХАМАС заключить соглашение о постоянном прекращении огня. Однако власти Израиля отказываются выводить войска из Газы и прекращать наступление.