Скандально известная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что инициирует голосование за отставку спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Главная причина недовольства Грин и других консерваторов — решение спикера поддержать законопроект о финансировании Украины.

Отставка Джонсона и сам факт того, что этот вопрос вынесли на голосование, может привести к серьезному конфликту внутри Республиканской партии. К тому же у Джонсона нашелся неожиданный союзник — демократы в Палате. Они пообещали спикеру помочь удержаться на должности.

Шансы Грин на успех и отставку Джонсона невелики, однако ее действия все равно вызовут напряженность внутри Республиканской партии. Джонсон не собирается уходить в отставку, и его поддерживает подавляющее большинство его фракции.

Грин впервые подала ходатайство об отстранении спикера в марте. После нескольких недель угроз 1 мая она заявила, что на следующей неделе будет добиваться того, чтобы вопрос вынесли на голосование. «Я голосовала за Майка Джонсона, потому что до того, как он стал спикером, его позиция по голосованию была консервативной. Но как только он стал спикером, он стал человеком, которого никто из нас не узнает», — пояснила свое решение Грин.

Предстоящее столкновение может снова погрузить Палату представителей в хаос после того, как нижняя палата уже пережила отставку своего последнего спикера-республиканца Кевина Маккарти. Поиск замены республиканцу занял три недели на фоне серьезных разногласий внутри Республиканской партии.

Еще один потенциальный кризис в руководстве Палаты вызвал серьезные опасения среди республиканцев относительно того, как это отразится на партии в критически важный год выборов. Также неясно, кто может заменить Джонсона, если должность спикера станет вакантной.