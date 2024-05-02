Администрация президента США Джо Байдена столкнулась с новым давлением со стороны своих конгрессменов от Демократической партии, которые требуют повлиять на Израиль, чтобы он отказался от полномасштабного вторжения в Рафах. 57 из 212 демократов в Палате представителей подписали письмо, призывающее администрацию принять все возможные меры, чтобы отговорить правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от нападения на город.

«Мы призываем вас применить действующее законодательство и политику, чтобы немедленно приостановить предоставление военной помощи израильскому правительству, включая помощь, полученную из уже подписанных законов, чтобы предотвратить полномасштабное нападение на Рафах», — говорится в письме.

Произраильский курс президента Байдена вызвал серьезные противоречия как внутри администрации, так и в самой Демократической партии. Противодействия со стороны молодых демократов стали серьезной политической проблемой для президента. Это вызвало волну протестных голосов на демократических праймериз в Мичигане и Миссури, где проживают арабо-мусульманские общины, а также привело к волне пропалестинских протестов в университетах США.

Произраильская политика Белого дома вызывает беспокойство у демократов, поскольку они начинают сомневаться, что Джо Байден сможет получить голоса молодежи в ключевых штатах, открыто выступающей за прекращение израильского вторжения в Газу.

На этом фоне Госдеп пытается убедить мировую общественность, что США по-прежнему выступают против израильского плана вторгнуться в Рафах. Госсекретарь Энтони Блинкен 1 мая заявил, что Вашингтон так и не видел план эвакуации гражданского населения из Рафаха. Дипломат также повторил, что США против вторжения.

США — главный дипломатический сторонник Израиля и основной поставщик оружия. Визит Блинкена в Израиль состоялся спустя месяц после того, как Байден выступил с резким предупреждением о том, что политика Вашингтона может измениться, если Израиль не предпримет шаги для устранения вреда гражданским лицам в Газе.

Однако на деле Тель-Авив не изменил свою политику, понимая, что риторика США никак не влияет на реальные действия Вашингтона. Сразу после жестких заявлений Байден сам же подписал законопроект о предоставлении Израилю более $21 млрд на закупку оружия.