Евросоюз предложил Ливану пакет финансовой помощи на сумму в один миллиард евро для поддержки экономики и сил безопасности страны. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Бейрут. Она подчеркнула, что пакет поддержки поможет укрепить такие базовые услуги, как здравоохранение и образование.

Фон дер Ляйен отметила, что для Ливана крайне важно продвигать экономические, финансовые и банковские реформы, чтобы возродить бизнес и банковский сектор.

Во время совместного выступления с премьер-министром Ливана Наджибом Микати и президентом Кипра Никосом Христодулидесом, фон дер Ляйен заявила, что поддержка безопасности ливанской армии и сил внутренней безопасности будет сосредоточена на обучении, оборудовании и инфраструктуре для улучшения управления границей.

Экономическая ситуация в Ливане начала улучшаться в 2019 году после долгих лет коррупции и нерациональных расходов. Однако, несмотря на начальные успехи, реформы замедлились, и страна не смогла получить доступ к финансовой помощи от Международного валютного фонда в размере 3 млрд долларов.

Сложная экономическая ситуация привела к тому, что большинство ливанцев потеряли доступ к своим банковским сбережениям, местная валюта сильно обесценилась, а государственные учреждения, включая школы и армию, испытывают значительные трудности.

В условиях кризиса увеличилось количество мигрантов, покидающих Ливан на лодках в направлении Европы, преимущественно на Кипр и в Италию.

Ранее министр иностранных дел Франции посетил Ливан, чтобы принять участие в дипломатических усилиях по снижению напряженности на ливанско-израильской границе. В этом регионе сохраняется конфликт, который проявляется в периодических обстрелах между организацией «Хезболла» и Израилем.